رئيس الوزراء يوجه بإعداد حصر شامل للمتضررين من السيول

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف المتعلق بالسيول التى تعرض لها عدد من المحافظات مساء أمس الخميس، حيث أجرى اتصالات بكل من محافظى سوهاج وقنا وأسيوط والبحر الأحمر؛ لبحث التطورات، والوقوف على الإجراءات التى يتم اتخاذها أولًا بأول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الجمعة، إن رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالات مع وزراء التضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية، حيث أطلع على الجهود المبذولة لإنقاذ العالقين، وإجراءات تقديم الرعاية اللازمة لهم، ووجه بالدفع بكافة المعدات والتجهيزات المطلوبة لمواجهة الآثار المرتبة على السيول، كما وجه بإعداد حصر شامل بالمتضررين.

وأكد المجلس أن المهندس شريف إسماعيل يتابع الموقف حاليًا مع غرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء، مع الإطلاع على التقارير التى تعدها الغرفة، والتى تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.