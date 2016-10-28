أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الوزراء يوجه بإعداد حصر شامل للمتضررين من السيول

Google+ Print
رئيس الوزراء يوجه بإعداد حصر شامل للمتضررين من السيول رئيس الوزراء يوجه بإعداد حصر شامل للمتضررين من السيول

شريف اسماعيل

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف المتعلق بالسيول التى تعرض لها عدد من المحافظات مساء أمس الخميس، حيث أجرى اتصالات بكل من محافظى سوهاج وقنا وأسيوط والبحر الأحمر؛ لبحث التطورات، والوقوف على الإجراءات التى يتم اتخاذها أولًا بأول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الجمعة، إن رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالات مع وزراء التضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية، حيث أطلع على الجهود المبذولة لإنقاذ العالقين، وإجراءات تقديم الرعاية اللازمة لهم، ووجه بالدفع بكافة المعدات والتجهيزات المطلوبة لمواجهة الآثار المرتبة على السيول، كما وجه بإعداد حصر شامل بالمتضررين.

وأكد المجلس أن المهندس شريف إسماعيل يتابع الموقف حاليًا مع غرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء، مع الإطلاع على التقارير التى تعدها الغرفة، والتى تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا