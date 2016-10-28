السويد ترفض السماح لـ«أسانج» بالخروج للمشاركة في جنازة

أعلنت النيابة العامة السويدية اليوم الجمعة، أنها رفضت تعليق مذكرة التوقيف الدولية بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من أجل السماح له بمغادرة سفارة الإكوادر في لندن للمشاركة في مراسم دفن.

وكتب القضاة في بيان أن “جوليان أسانج طلب من النيابة العامة السويدية تعليق أمر وضعه قيد الاحتجاز المؤقت ومذكرة التوقيف حتى يتمكن من المشاركة في مراسم دفن”، بحسب “رويترز”.

واضافوا أن “المدعي رفض الطلب، لأن القانون السويدي لا يتضمن نصاً يتيح منح إذن بالخروج، أو القيام باستثناء بأي طريقة كان لقرار قضائي حول سجن أو مذكرة توقيف أوروبية قيد التنفيذ”.

ويلاحق الأسترالي أسانج الذي يبلغ (45 عاماً) من العمر في السويد بتهمة الاغتصاب، بعد شكوى رفعتها شابة حول وقائع ترقى إلى أغسطس (آب) 2010. وهو يدفع ببراءته، وينتقد مناورة من أجل تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب ما يقوم به من أنشطة.

وقد حاولت السويد، بعدما أتاحت له مغادرة أراضيها هذا الصيف، أن توقفه. وبعدما استنفد كل الوسائل، عاد إلى السفارة الإكوادورية في يونيو (حزيران) 2012، طالباً منها اللجوء، ولم يتمكن من مغادرتها منذ ذلك الحين.

ولم تحدد النيابة العامة السويدية الدفن الذي كان أسانج يريد المشاركة فيه.

وستتواصل الدعوى المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة سيطرح خلالها مدع إكوادوري أسئلة اقترحها المحققون السويديون. ولم يتحدد موعد هذا الاستجواب.