الجامعة العربية تُدين استهداف «الحوثيين» لمكة المكرمة: «انتهاك خطير لحرمة المقدسات»

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن استهداف جماعة «الحوثي» لمدينة مكة المكرمة بصاروخ باليستي «انتهاك غير مقبول لحرمة الأراضي المقدسة».

وأضاف أبوالغيط، في بيان له، الجمعة، أن «هذا العمل المشين يمثل انتهاكًا غير مقبول لحرمة الأراضي المقدسة، خاصة وأنه موجه إلى مهبط الوحي وقبلة المسلمين كافة، إضافة لكونه تهديداً صريحاً لأرواح المدنيين الأبرياء في هذه المدينة».

وتابع: «هذا العمل يعد أيضًا تصعيدًا نوعيًا خطيرًا من جانب الحوثيين في الوقت الذي تبذل فيه جهودا حثيثة لتأمين قيام هدنة مستقرة في اليمن بما يمهد للتوصل إلى تسوية مناسبة للأزمة في هذا البلد العربي المهم».

ولفت إلى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام تهديد أمن واستقرار منطقة الجوار اليمني ككل.

وفي بيان صادر عن أمانته العامة، الجمعة، ندّد مجلس التعاون الخليجي «بشدة» بقيام من وصفها بـ«الميلشيات الحوثية» في اليمن بإطلاق صاروخ باليسيتي باتجاه مكة المكرمة غرب السعودية، الخميس.