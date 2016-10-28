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«البرلمان العربي» : استهداف عصابات الحوثي لمكة المكرمة «عمل إجرامي»

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«البرلمان العربي» : استهداف عصابات الحوثي لمكة المكرمة «عمل إجرامي» «البرلمان العربي» : استهداف عصابات الحوثي لمكة المكرمة «عمل إجرامي»

أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي

أعتبر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن استهداف ميليشات الحوثي لمكة المكرمة بصاروخ باليستي أطلقه الانقلابيون من منطقة صعدة في اليمن وتم اعتراضه وإسقاطه من قبل قوات التحالف العربي، جيث يعتبر ذلك العمل عملًا إجرامي شنيع بكل معاني الكلمة.

وقال الجروان، في بيان صادر عنه الجمعة، إن هذا العمل الإجرامي باستهداف بيت الله الحرام يوضح نية هذه العصابات في استهداف أقدس المقدسات لدى العرب والمسلمين لاستفزاز مشاعرهم نتيجة للدعم المقدم لهذه العصابات.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على ان احفاد ابرهة الحبشي والقرامطة وبدعم ممن يدعي الاسلام يكشفون انهم والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وداعش يسلكون نفس الاتجاه الإجرامي عندما فجروا في رمضان الماضي قرب المسجد النبوي الشريف ما يثبت انهم ومن يدعمهم لا يمتون للإسلام بصله.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن على دول العالم الاسلامي كافة ان تتكاتف لوقف عصابات الحوثي وداعميها وكفها عن هذه الأعمال الإجرامية والتي تسعى من خلالها لاثارة الحروب الطائفية لتدمير البلاد والعباد.

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