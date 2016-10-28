من سلمى رشيد حصرياً للشابات إطلالات عصرية وأنيقة!

سلمى رشيد واحدة من نجمات الوطن العربي الشابات اللواتي يتمتعن بشعبية كبيرة، ولديهن قاعدة جماهيرية مهمّة. وقد حاولت منذ مشاركتها ببرنامج "أراب ايدول" Arab Idol حتى اليوم أن تطور نفسها باستمرار على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الأناقة والموضة. وقد جمعنا اليوم صوراً من أحدث إطلالات سلمى رشيد لتستوحي منها الشابات في مناسباتهن المقبلة.

وقد تنوعت هذه الإطلالات التي اخترناها من حساب سلمى رشيد الخاصّ على انستقرام بين الإطلالات الرسمية والإطلالات الكاجوال، فشاهدناها في بعضها وقد اختارت بنطلون الجينز مع توب قطنية وحذاء رياضي، وفي بعضها الآخر اختارت للمناسبات الأكثر رسمية تنسيقات التنورة مع القمصان الأنيقة والأحذية ذات الكعب العالي. أما للسهرات، فقد تنوعت اختياراتها بين فساتين السهرة الفاخرة أو بين القفاطين والأزياء المغربية التقليدية التي تناسبها بشكل كبير.

وحاولت سلمى رشيد تنسيق اكسسوارت ناعمة مع إطلالاتها المختلفة من شنط يد وأحذية، ومجوهرات ناعمة.

بإمكان الشابات أن يستوحين من إطلالات سلمى رشيد المتنوعة ملابس الكاجوال أو الفساتين الفاخرة والقفاطين الراقية!