تصميمات أقراط من الألماس مُبهرة وعصرية!

من الجميل أن نكمل إطلالاتنا بتصميمات المجوهرات الفاخرة، خصوصاً في الإطلالات الرسمية والخاصّة بالسهرات. ومن الجميل أيضاً أن تكون تصميمات هذه المجوهرات لافتة وعصرية، وبالتالي مبتكرة، مثل تشكيلة الأقراط التي جمعناها لك اليوم من أحدث إصدارات دور المجموهرات العالمية لتختاري منها ما ترغبين فيه.

وقد تميّزت هذه الأقراط بتصميماتها اللافتة التي تنوّعت من ناحية الشكل، إذ استوحي بعضها من الطبيعة، وبعضها من الأشكال الهندسية، وبعضها من الزخرفات والرسومات الفنية.

كما تنوعت من ناحية ألوانها، إذ بدا بعضها هادئاً وناعماً، وقد صنع من الذهب الأبيض، أو الأصفر، أو الوردي، ورصّع بحبّات الألماس النقية، وبعضها كان مرصّعاً بالأحجار الكريمة الملوّنة.

وقد شاهدنا أجمل هذه التصميمات لدى كلّ من "كارتيه" Cartier في مجموعات "اتورديسان" Etourdissant و"ماجيشان" Magicien، كما لدى "ديور فاين جولري" Dior Fine Jewelry في مجموعتي "غرانفيل" Granville، و"آرشي" Archi، وفي مجموعة "ساما" Sama من مجوهرات "داماس" Damas، ومجوهرات "معوض" Mouawad وغيرها.

اختاري من هذه التشكيلة أجمل تصميمات الأقراط الفاخرة والنفيسة لتزيّني بها إطلالاتك المبتكرة في السهرات والمناسبات المهمّة.