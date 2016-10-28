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غلق طريق «قنا ـ سوهاج» الصحرواي وإجراء تحويلة مؤقتة بسبب السيول

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غلق طريق «قنا ـ سوهاج» الصحرواي وإجراء تحويلة مؤقتة بسبب السيول غلق طريق «قنا ـ سوهاج» الصحرواي وإجراء تحويلة مؤقتة بسبب السيول

موقع حادث السيول بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الجمعة، غلق طريق “قنا ـ سوهاج” الصحرواي الشرقي؛ لحين عمل تحويلة مؤقتة حتي تستطيع السيارات المرور بأمان

وأعرب المحافظ، خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم، عن أسفه لوقوع الحادث وما اسفر عنه من مصابين وضحايا .

 جاء ذلك خلال تفقده، واللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام مساعد المحافظة ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة لموقع حادث السيل الذي أدي إلي دفع وانقلاب أتوبيسين، وسيارة تريلا، وسيارة نصف نقل فجر اليوم الجمعة بطريق قنا/ سوهاج الصحرواي الشرقي بالكيلو 137.

وتمكنت هيئة الإسعاف بسوهاج من انتشال 22 مصابا و 4 جثامين لقوا حتفهم جراء الحادث، وتم نقل 13 مصابا لمستشفي أخميم المركزي، و2 متوفين، كما تم نقل 3 مصابين لمستشفي سوهاج العام، و2 متوفين آخرين.

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