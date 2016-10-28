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القبض علي سارق سيارة شرطة ببني سويف‎

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القبض علي سارق سيارة شرطة ببني سويف‎ القبض علي سارق سيارة شرطة ببني سويف‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن بنى سويف،علي سيارة الشرطة المختفية التابعة لادارة الاحوال المدنية بالمحافظة والتى تم سرقتها منذ عدة أيام.

وردت معلومات للواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، تفيد بأن وراء الواقعة مسجل خطر بدائرة المديرية .

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عمادعبد الوهاب، رئيس مباحث الاحوال المدنية، بإشراف اللواء خلف حسين مديرالمباحث الجنائية وبناءًا على تعليمات اللواء محمد ابو زيد مدير ادارة الاحوال المدنية لاقليم شمال الصعيد وتوجهات اللواء محمد الخليصى مديرآمن بنى سويف.

ودلت التحريات الأولية لفريق البحث، أن وراء إرتكاب الواقعه مسجل خطر سرقات يدعى “مصطفى. م.ح”، 36 سنه – عاطل ومقيم بمركز اهناسيا.

تم استهداف المتهم فى مأمورية وبمواجهته إعترف بسرقته للسيارة واخفائها فى احدى الاماكن الجبلية، وتحديد مكان إخفائها .

تحرر محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لبندر بنى سويف والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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