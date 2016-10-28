بالصور .. استمرار أعمال كسح المياه من شوارع السويس

شدد اللواء أحمد حامد محافظ السويس ، على رؤساء الأحياء وفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس بإستمرار وتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار المتراكمة بشوارع المحافظة، مؤكداً علي المتابعة الميدانية وسرعة الاستعانة بسيارات كسح أخرى من الشركات والهيئات الاخري .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجهاز التجميل والنظافة بإزالة الاثار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة أمس.

كما كلف حامد مدير إدارة المرور وهيئة الطرق والكباري بالمتابعة المستمرة علي الطرق الرئيسية لمحافظة السويس أولا بأول لتسهيل الحركة المرورية .

وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الاجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أي طوارئ قد تحدث .

وقام مسئولي المحافظة بالاستعانة بسيارات شفط المياه التابعة لشركات النصر للبترول وشركة السويس لتصنيع البترول.

وكانت محافظة السويس شهدت أمس الخميس أمطاراً ورياحاً تسببت في مصرع شخص واحتراق محولات كهربائية وهدم منزل.