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جامعة المنيا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة ألمانية لتدريب المرممين

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جامعة المنيا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة ألمانية لتدريب المرممين جامعة المنيا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة ألمانية لتدريب المرممين

>المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أعضاء البعثة الألمانية، للجامعة الألمانية هيلدسهايم والمتحف القومى الألمانى بولاية هانوفور ووزارة الآثار المصرية والمجلس الأعلى للآثار وذلك فى مجال تدريب المرممين من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا وطلاب جامعة هيلدسهيم، حيث يأتى ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون السنوى، بين جامعة المنيا الممثلة فى كلية الفنون الجميلة، وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، وبدعم من شركة فولكس فاجن الألمانية.

وكان فى استقبال البعثة الألمانية بالجامعة، الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامى أبو طالب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والدكتور حسين محمد على منسق عام للتعاون المشترك بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الألمانية.

وضمت لجنة البعثة الألمانية كلاً من الدكتورة نيكول ريدل بروفيسور ترميم الآثار بجامعة هيلدسهايم بألمانيا، والدكتورة كاتيا لمبيك، والدكتورة هيكى فاند، والدكتور الكسندرا وينكلس، والدكتور فريدريك فانك، والدكتوره ليا لويزا، والدكتوره لويزا تيشير، والدكتوره مايكا بوتنير، والدكتوره كارينا ايزابيل، والدكتوره ليزا مارى، والدكتوره سيلفيا بيرل.

وأكد الدكتور أبو المجد، رئيس الجامعة، خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة وألمانيا فى إطار التبادل العلمى والثقافى والمفعل من خلال التبادل الطلابى بين قسم الترميم بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا والجامعات الألمانية، إلى جانب المنح العلمية للمعيدين والكتب والوسائل العلمية التى ترسل من هيئة التبادل العلمى الألمانى بمصر.

وفى سياق متصل، قال، الدكتور حسين محمد على، أن الجديد فى بروتوكول هذا العام هو إضافة طلاب البكالوريس للدراسة والتدريب بالبرنامج، وذلك بهدف تدريب الطلاب على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال ترميم الآثار، هذا فضلاً عن اختيار منطقة تونة الجبل كمنطقة للتدريب على أعمال الترميم بمحافظة المنيا للتدريب العملى للترميم.

وتم إنجاز ترميم البيوت الجنائزية للمنطقة خلال الثلاث سنوات السابقة وقام الدكتور حسين محمد على بترميم معبد بينوزيريس بمنطقة تونة الجبل ضمن خطة المشروع.


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