السيطرة على حريق أكشاك خشبية بمنطقة الدراسات بالمنصورة

تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب باحد الأكشاك الخشبية بمنطقة الدراسات بالمنصورة

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد حسن أمين نائب مأمور قسم ثاني المنصورة ، بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد أكشاك بمنطقة الدراسات التابعة لدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء إلى مكان البلاغ ، وتبين احتراق كشكين بمحتوياتهم ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية ، وبالفحص المبدئي تبين حدوث ماس كهربائي بثلاجة أحد الأكشاك مما أدي إلى اشتعال النيران بالكشك، أثناء غلقه، وانتقل إلى الكشك المجاور له ، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات