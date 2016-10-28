تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت عن ضبط "عبده. س" - 41 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "169 كجم من اللحوم المستورده محلولة من التجميد وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "محمد. ك" - 50 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد "17" طبقا من اللحوم المجمدة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، و "عبد الودود. ا"- 40 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "2400" صاروخ "ألعاب نارية" أجنبى الصنع ومجهول المصدر.