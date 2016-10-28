أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

> الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت عن ضبط "عبده. س" - 41 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "169 كجم من اللحوم المستورده محلولة من التجميد وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "محمد. ك" - 50 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد "17" طبقا من اللحوم المجمدة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، و "عبد الودود. ا"- 40 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "2400" صاروخ "ألعاب نارية" أجنبى الصنع ومجهول المصدر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً