"عمليات الوزراء":مصرع 13 شخصًا وإصابة 50 آخرين نتيجة سوء الأحوال الجوية

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن نتائج سوء الأحوال الجوية اعتباراً من صباح أمس الخميس 27 أكتوبر 2016 وحتى اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2016، هى مصرع 13 شخصًا و50 آخرين، حيث توفى (7) وأصيب 26 مواطن نتيجة انجراف عدة سيارات على طرق محافظة البحر الأحمر، كما أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرين على طريق "قنا – سوهاج" نتيجة اندفاع السيول على الطريق.

وأكدت الغرفة فى بيان لها، أنه تم قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمحافظات المعرضة لسوء الأحوال الجوية كإجراء احترازى لمنع حدوث خسائر بشرية أو مادية وإعادة التيار الكهربائى بعد إزالة آثار السيول، موضحة أن بعض محطات مياه الشرب بمحافظة سوهاج توقفت نتيجة شدة عكارة مياه نهر النيل، وإعادة تشغيلها بعد التأكد من سلامة المياه مع تشغيل المحطات الإرتوازية فى فترات الانقطاع.

وأشارت الغرفة أيضًا إلى أنه تم غلق جميع الطرق السريعة المعرضة لسوء الأحوال الجوية وإعادة فتحها بعد تحسن الأحوال الجوية، موضحة ان الوزارات والجهات المعنية قامت بدفع وسائل ومعدات الإنقاذ للمناطق المتضررة واتخاذ اللازم لمساعدة المتضررين، لافتة إلى أن خرائط الطقس تشير إلى تحسن فى الأحوال الجوية اعتباراً من بعد ظهر اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2016.

وأوضحت الغرفة أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سوف يستمر العمل فى غرفة العمليات على مدار الساعة، لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، ولحين التأكد من استقرارها وعودة الأمور إلى طبيعتها فى المناطق المتضررة.