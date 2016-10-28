البورصة تربح 2.4 مليار جنيه في أسبوع وارتفاع جماعي لمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري مكاسب بلغت 2.4 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 411 مليار جنيه مقابل 408.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نسبته0.6%.

وأكد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي حيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس /30 بنحو 0.8 فى المائة ليبلغ مستوى 8343 نقطة كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر/إيجي اكس /70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنحو 1.16 في المائة ليغلق عند مستوى339 نقطة كما ارتفع مؤشر/إيجي إكس/100 الأوسع نطاقا بنحو 1.03 في المائة ليصل إلى مستوى 800 نقطة وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس /20 متعدد الأوزان فقد ارتفع بنحو 1.21 في المائة ليبلغ مستوى 8245 نقطة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 11 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 960 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.2 مليار جنيه وكمية تداول 1.189 مليار ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 11.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8.1 مليون ورقة منفذة على 2.250 ألف عملية خلال خلال الأسبوع الحالي.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 25.19 المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.81 في المائة خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 92.88 في المائة من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 4.14 في المائة والعرب على2.98 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 49.16 مليون بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 138.82مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 626.68 مليون جنيه منذ بداية العام, بينما سجل العرب صافي شراء 1.741 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 84.42 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.58 في المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 32.35 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 8.085 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 7.870مليون سند تقريبا.