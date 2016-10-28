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إطلاق حملة جديدة للتوعية والكشف المبكر عن مرض السكر بمحطات المترو نوفمبر القادم

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إطلاق حملة جديدة للتوعية والكشف المبكر عن مرض السكر بمحطات المترو نوفمبر القادم إطلاق حملة جديدة للتوعية والكشف المبكر عن مرض السكر بمحطات المترو نوفمبر القادم

الكشف عن مرض السكري (أرشيفية)

أعلنت اللجنة القومية للسكر عن إطلاق حملة جديدة للتوعية والكشف المبكر عن مرض السكر داخل محطات مترو الأنفاق بمحافظه القاهرة كمناطق تجمع لأكثر من ٥ مليون شخص يوميا، حيث تشمل الحملة محطات الشهداء والسادات والعتبه يومي الأثنين والخميس خلال شهر نوفمبر.

والحملة تحت إشراف اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان وبرعاية شركة ميرك للأدوية وهي أستكمالا لحملة “سكرك أيه”.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أظهرت فيه الأحصاءات المحلية والدولية أن مرض السكريينتشر بشكل واسع فى حيث بلغ عدد المصابين به ما يقرب من٧,٥ مليون مواطن ، وبناء عليه تم تصنيف مصر ضمن أكثر١٠ دول فى العالم من حيث عدد المصابين بالمرض، فيما كشفت دراسات أحصائية أن هناك اكثر من٣ مليون مريض مصري من المصابين بهذا المرض و لا يعلمون شيء عن أصابتهم.

وأوضحت الدكتورة علا خيرالله مدير وحدة الامراض غير المعدية بوزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة القومية للسكر،
> بأن الحملة تهدف لإجراء مسح طبي شامل للكشف المبكر عن مرض السكري، وزيادة الوزن والسمنة المفرطة، حيث يتم اجراء تحليل اختيارى للمترددين على محطات المترو لاكتشاف اذا كان هناك مصابين بالسكري ولا يعلمون، و كذا المصابين بمرحلة ما قبل السكر.

وأضافت بأن وزارة الصحة لديها عدد من عيادات السكر التي تقوم بعمل تحاليل دورية مجانا للكشف عن المرض فى وقت مبكر.

ويقول الدكتور صلاح الغزالى حرب استاذ امراض السكر كلية طب جامعة القاهرة عضو اللجنة القومية للسكر أن اليوم العالمى للسكر الموافق ١٤ نوفمبر يركز على أهمية التشخيص المبكر للمرض خاصة فى مرحلة ما قبل الأصابة بالسكر، نظرا لأن هؤلاء يمكن توعيتهم وإعطائهم بعض النصائح التى يترتب عليها تأخير مرض الإصابة بالمرض أو أخفائه ، او تجنب الأصابة به تماما، ولذلك الوصول الى أماكن التجمعات، والكشف على المواطنين كما يحدث فى الحملة الحالية داخل ٣ محطات مترو ذات التجمعات الكبيرة، خطوة هامة لإكتشاف المرض مبكرا، وهذا الأسلوب سوف يترتب عليه رفع التوعية لشرائح متنوعة من المواطنين عن السكر.

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