أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جورج عياد يوقع بروتوكول تعاون مع إيناس الخباز في مجال التنمية البشرية

Google+ Print
جورج عياد يوقع بروتوكول تعاون مع إيناس الخباز في مجال التنمية البشرية جورج عياد يوقع بروتوكول تعاون مع إيناس الخباز في مجال التنمية البشرية

وقع المهندس جورج عياد خبير البترول،  بروتوكول تعاون بين أكاديمية أولاد عياد والدكتورة إيناس الخباز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الكندية الحديثة للتنمية البشرية.

وعبرت الدكتورة إيناس الخباز رائدة التنمية  البشرية في والوطن العربي، عن سعادتها بالتعاون مع المهندس جورج عياد وأكاديمية أولاد عياد، موضحة ان الهدف من التنمية البشرية اكتشاف الجواهر في أعماق الشعب المصري وخاصة الشباب.

وأوضحت الخباز، أن التنمية المستدامة تقدر تكتشف الخبرات المدفونة في أولادنا في المجالات الصناعية والزراعية.

من جانبه قال المهندس جورج عياد، انه فخور بالتعاون مع الدكتورة إيناس الخباز ومؤسستها، موضحا ان الهدف من توقيع البروتوكول تدريب الشباب والأساتذة لخوض المستقبل في الـ 15 عام القادمة.

وعن عدد الدارسين المستفيدين من التدريب في الأكاديمية، أوضح عياد انه بمجرد تخرج الشاب من التعليم الجامعي الأهم من التعليم  هو بناء شخصيته العملية، لذلك فالشباب بعد تخرجه لا يكون مؤهل للتعامل مع السوق، مشيرًا إلي انه في جميع الدول المتقدمة الشباب بتحصل على كورسات، ونحن نستهدف قطاع كبير مع الدكتورة إيناس،فقطاع البترول لديه أكثر من 30 ألف مهندس وإداري يجب تدريبهم الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب