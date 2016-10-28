جورج عياد يوقع بروتوكول تعاون مع إيناس الخباز في مجال التنمية البشرية

وقع المهندس جورج عياد خبير البترول، بروتوكول تعاون بين أكاديمية أولاد عياد والدكتورة إيناس الخباز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الكندية الحديثة للتنمية البشرية.

وعبرت الدكتورة إيناس الخباز رائدة التنمية البشرية في مصر والوطن العربي، عن سعادتها بالتعاون مع المهندس جورج عياد وأكاديمية أولاد عياد، موضحة ان الهدف من التنمية البشرية اكتشاف الجواهر في أعماق الشعب المصري وخاصة الشباب.

وأوضحت الخباز، أن التنمية المستدامة تقدر تكتشف الخبرات المدفونة في أولادنا في المجالات الصناعية والزراعية.

من جانبه قال المهندس جورج عياد، انه فخور بالتعاون مع الدكتورة إيناس الخباز ومؤسستها، موضحا ان الهدف من توقيع البروتوكول تدريب الشباب والأساتذة لخوض المستقبل في الـ 15 عام القادمة.

وعن عدد الدارسين المستفيدين من التدريب في الأكاديمية، أوضح عياد انه بمجرد تخرج الشاب من التعليم الجامعي الأهم من التعليم هو بناء شخصيته العملية، لذلك فالشباب بعد تخرجه لا يكون مؤهل للتعامل مع السوق، مشيرًا إلي انه في جميع الدول المتقدمة الشباب بتحصل على كورسات، ونحن نستهدف قطاع كبير مع الدكتورة إيناس،فقطاع البترول لديه أكثر من 30 ألف مهندس وإداري يجب تدريبهم الفترة القادمة.