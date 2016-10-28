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وزير الصناعة يدشن أكبر مصنع للتمور بسيوة بمشاركة مستثمرين من الخليج

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وزير الصناعة يدشن أكبر مصنع للتمور بسيوة بمشاركة مستثمرين من الخليج وزير الصناعة يدشن أكبر مصنع للتمور بسيوة بمشاركة مستثمرين من الخليج

>كتب إسلام سعيد - عز النوبى

دشن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، مصنع كبير للتمور فى واحة سيوة بمرسى مطروح، بمشاركة مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض المستثمرين فى مجال التمور بعدد من دول الخليج.

 

جاء ذلك التدشين على هامش المؤتمر الثانى للتمور بواحة سيوة والذى يشارك فيه وزير الزراعة، ومحافظ مطروح، لوضع استراتيجية جديدة لتطوير صناعة التمور فى ، وزيادة انتاجها والذى يتم تصديره للخارج.

 

الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة الكميات المصدرة من التمور والتى تقدر ب21 الف طن وهو رقم قليل، تستهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة هذا الرقم.

 

 


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