وزير الخارجية الإماراتى: النظام الإيرانى يدعم جماعات إرهابية ويدعى الإسلام

انتقد وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، النظام الإيرانى، متسائلاً عن علاقته بالإسلام فى ظل دعمه لجماعة إرهابية تستهدف مقدسات المسلمين.

وقال "بن زايد"، فى تغريدة بحسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "النظام الإيرانى يدعم جماعة إرهابية، تطلق صواريخها على مكة المكرمة.. هل هذا النظام إسلامى كما يدعى؟!".

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلنت اعتراض صاروخ باليستى، أطلقته المليشيات الحوثية، مساء اليوم، من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة.

وقالت القيادة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن وسائل الدفاع الجوى تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة، دون وقوع أى أضرار، فيما استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق.