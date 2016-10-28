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ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدتان ارتكبوا 43 واقعة نشل بالإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدتان ارتكبوا 43 واقعة نشل بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدتان ارتكبوا 43 واقعة نشل بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت  مديرية أمن الإسكندرية القبض على تشكيل عصابى مكون من 11 فرد تتزعمه سيدتان ، لسرقة  المواطنين بأسلوب النشل ، واعترفوا بارتكاب 43 حادثة سرقة .

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم النشل والنصب  مفادها قيام كل من غنيه. ا" - 46 سنة بدون عمل سابق اتهامها فى قضايا " تسول – سرقة " منهم القضية جنح قسم شرطة مينا البصل  سرقة مشغولات ذهبية، و إيمان. ا"- 39 سنة ربة منزل  سابق اتهامها فى القضية قسم شرطة أول المنتزه " نشل " ، و " أنور .ع " - 25 سنة عاطل سابق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه " ، و " فيروز. ا" - 60 سنة ربة منزل  سابق اتهامها فى قضايا " نشل – ضرب – تشرد " منهم القضية جنح مطروح " تشرد "، و " كحلاوى .ا "- 49 سنة بدون عمل سابق إتهامه فى قضايا " سرقة تيار – ضرب " ، و " هبة. ك" - 19سنة ربة منزل، و " أحمد. ع "- 18 سنة عاطل، و "فاطمه. س"- 17 سنة ربة منزل ، و " سامح. ك" - 18 سنة بدون عمل، و " أسماء .ك" - 13 سنة بدون عمل  ، و " بدور. م"- 14 سنة بدون عمل

وتبين أنهم يقيمون بدائرة قسم أول المنتزه،  وكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً بزعامة الأولى والثانية تخصص فى ارتكاب السرقات بأسلوب النشل على مستوى المدينة، عقب تقنين الإجراءات، وتم ضبطهم واعترفوا بإرتكابهم 43 سرقة

و بإرشادهم تم ضبط المسروقات  وبعرضها علي المجني عليهم  تعرف كل منهم على ما يخصه، و جارى عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات . 

 

 


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