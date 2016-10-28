الحبس 4 أيام لـ 26 شخصاً من الغجر بتهمة البلطجة فى الشرقية

قررت نيابة الإبراهيمية، اليوم، برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس 26 شخصاً من طرفي المشاجرة التي نشبت بين الغجر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإيداع طفل عمره 15 سنة، أحد دور الملاحظة، بتهمة البلطجة وحيازة السلاح والحريق العمد.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، بنشوب مشاجرة بين عائلتي أولاد هلال ومحروس بمنطقة الغجر، ببندر الإبراهيمية، وتبادل الطرفين التراشق بالمولوتوف والحجارة، فيما دفعت الأجهزة الأمنية بتشكيل من قوات الأمن، وتم السيطرة علي المشاجرة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها الرائد أحمد غازي رئيس مباحث الإبراهيمية، عن وقوع إشتباكات بين أبناء العائلتين سببها لهو الأطفال الصغار، وأسفرت عن إصابة عدد من افراد العائلتين بكدمات وسحجات، وإشعال النيران بعدة منازل ، وتم السيطرة علي الوضع، وضبط 27 شخص، وتم تحرير محضر بالواقعة.