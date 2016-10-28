استقرار حالة الطقس بالوادى الجديد وانتظام حركة المرور على الطرق الرئيسية

شهدت حالة الطقس بمركزى الداخلة والفرافرة استقراراً ملحوظاً، اليوم الجمعة، بعد انحسار موجة السيول الجارفة التى تعرضت لها المناطق الصحراوية فى مركزى الفرافرة والداخلة، والتى أدت لتدمير مساحات من الأراضى التابعة للمزارع الاستثمارية، خاصة فى غرب الموهوب وأبو متقار، بسبب استمرار تدفق المياه الغزيرة فى تلك المناطق .

وعادت حركة مرور السيارات على الطريق الدولى الرئيسى الواصل بين الفرافرة والقاهرة للانتظام مرة أخرى، بعد أن قطعته مياه السيول أمس، الخميس، ما أدى لإلغاء كافة مواعيد الرحلات بين القاهرة والفرافرة لحين انتهاء موجة السيول التى تم تغيير مسارها إلى منطقة أخرى، تحسباً لوصولها إلى المناطق العمرانية بالقرى النائية، والتى تقع فى مرمى مجرى السيل .

وأكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أن استمرار عقد غرف العمليات فى كل مركز وفى ديوان عام المحافظة بالتعاون مع جهات الاختصاص لمتابعة حالة الطقس وتحديث التقارير اليومية عن التوقعات الخاصة بالأرصاد الجوية وإمكانية سقوط أمطار أو هبوب رياح، والاستعداد الكامل للتحرك فى حال حدوث أية حالات طوارئ، مؤكدا أنه يجرى حصر الخسائر التى سببتها موجة السيول أمس على مستوى مركزى الفرافرة والداخلة .