الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية بدءًا من الغد..والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا السبت تحسن فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا من البحر المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة28 والصغرى 22،وفى الإسكندرية21 / 25 ،وفى مطروح 16 – 25.

أ ش أ