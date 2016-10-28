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إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية فى مدينة السرو بدمياط

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إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية فى مدينة السرو بدمياط إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية فى مدينة السرو بدمياط

ارشيفية

مراسل«ONA»:

شنت إدارة السرو التعليمية بمحافظة دمياط، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمدينة السرو، حيث عقدت اللجنة اجتماعا مغلقا بمكتب محمد البساطى رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، بحضور على النجار مدير الإدارة التعليمية بالسرو، ومحمد أبو النجا مدير الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، والمفوض بالضبطية القضائية من قبل وزير العدل، ومحمد أحمد غانم باحث أول قانون بمديرية التربية والتعليم.

وداهمت اللجنة بعض مراكز الدروس الخصوصية داخل المدينة، حيث تم ضبط “ا. ه” معلم رياضيات داخل سنتر للدروس الخصوصية ومعه مجموعة من الطالبات، وعليه تم إغلاق السنتر بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تم ضبط “أنعام.ا” معلمة مادة العلوم، وتم إغلاق السنتر بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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