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غدًا.. استئناف محاكمة متهمى «أنصار بيت المقدس»

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غدًا.. استئناف محاكمة متهمى «أنصار بيت المقدس» غدًا.. استئناف محاكمة متهمى «أنصار بيت المقدس»

أرشيفية

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ «أنصار بيت المقدس».

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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