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غدًا.. محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي النقابة بتهمة إيواء مطلوبين

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غدًا.. محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي النقابة بتهمة إيواء مطلوبين غدًا.. محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي النقابة بتهمة إيواء مطلوبين

أرشيفية

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبوالعطا، محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضو المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة، بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى نقابة الصحفيين.

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة إلى المحاكمة، للاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

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