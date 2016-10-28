ضبط 65 طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

مراسل«ONA»:

شنت مديرية أمن المنوفية، بالإشتراك مع مديرية التموين برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية أسفرت عن ضبط ( أ.ط. ع 41 سنه) مسئوله عن مخزن مواد بناء بركة السبع بحوزته 50 طن أسمنت وتحررت القضية رقم 17271 جنح مركز بركة السبع لسنه 2016م .

فيما تم تحرير القضية رقم 17272 جنح مركز بركة السبع لسنه 2016م ضد( م.ا. ح. ا 49 سنه) مسئول عن مخزن مواد بناء بطريق شبين مركز بركة السبع وتم ضبط 15 طن أسمنت بحوزته.

وفى القضية رقم 17273 جنح مركز بركة السبع لسنه 2016م ، ضبط (م.م.ا. 47 سنه) مسئول عن مصنع أعلاف بالطريق السريع مركز بركة السبع وبحوزته 18 طن ذرة صفراء ، و1 طن نخالة خشنة، و1 طن أعلاف، و 3000 شيكارة فارغة، ووحدة دش أذرة، وقادوس تعبئة، ومقص كهربائى، و 4 ميزان كهربائى.