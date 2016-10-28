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ضبط 65 طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

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ضبط 65 طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية ضبط 65 طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

شنت مديرية أمن المنوفية، بالإشتراك مع مديرية برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية أسفرت عن ضبط ( أ.ط. ع 41 سنه) مسئوله عن مخزن مواد بناء بركة السبع بحوزته 50 طن أسمنت وتحررت القضية رقم 17271 جنح مركز بركة السبع لسنه 2016م .

فيما تم تحرير القضية رقم 17272 جنح مركز بركة السبع لسنه 2016م ضد( م.ا. ح. ا 49 سنه) مسئول عن مخزن مواد بناء بطريق شبين مركز بركة السبع وتم ضبط 15 طن أسمنت بحوزته.

وفى القضية رقم 17273 جنح مركز بركة السبع لسنه 2016م ، ضبط (م.م.ا. 47 سنه) مسئول عن مصنع أعلاف بالطريق السريع مركز بركة السبع وبحوزته 18 طن ذرة صفراء ، و1 طن نخالة خشنة، و1 طن أعلاف، و 3000 شيكارة فارغة، ووحدة دش أذرة، وقادوس تعبئة، ومقص كهربائى، و 4 ميزان كهربائى.

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