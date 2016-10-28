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أمن مطروح يضبط 16 شخص قبل تسللهم إلى ليبيا

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أمن مطروح يضبط 16 شخص قبل تسللهم إلى ليبيا أمن مطروح يضبط 16 شخص قبل تسللهم إلى ليبيا

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات مديرية أمن مطروح، من ضبط وإحباط تسلل 16 من محافظتي البحيرة والدقهلية إلى ليبيا ، حيث تم ضبطهم بكمين الكيلو 20 بمدخل مدينة مرسى مطروح الشرقي، لاعتزامهم مغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطاراً من ضباط نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20، بالتنسيق مع ضباط قسم جرائم مكافحة الأموال العامة والقوة المرافقة، من ضبط 16 وهم 9 من محافظة الدقهلية و 7 من محافظة البحيرة، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


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