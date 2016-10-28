محافظ الجيزة: توزيع 100 طن سكر للمقاهي والمحلات المرخصة بسعر 6 جنيه للكيلو

بدأت محافظة الجيزة في توزيع 100 طن سكر علي المقاهي ومحلات الفطائر والحلويات والكافتيريات بسعر 6 جنيه للكيلو وذلك بواقع جوال يزن 50 كجم لكل منشأه، مشيراً الى أن التوزيع يتم علي المنشآت المرخصة فقط.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين لمساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم ومواجهة إرتفاع الأسعار .

وأكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، في بيان صادر عنه الجمعة، أن المحافظة تواصل وبالتعاون مع أجهزة التفتيش ضبط أى تاجر يقوم بتخزين كميات من السكر لإستغلال حاجة المواطنين ورفع الأسعار .

ولفت الى أنه تم تشكيل لجان من الوحدات المحلية لتوزيع الكميات علي المنشأت بالأحياء والمراكز والمدن بالإضافه إلي جهازى مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد مشيراً أن إجمالي الأجوله التي يتم توزيعها تبلغ 2000 جوال بواقع جوال لكل منشأه .

وأضاف المهندس راضي أمين القائم بأعمال السكرتير العام أن الأحياء والمراكز والمدن قامت بإعداد حصر بأعداد المقاهي ومحلات الفطائر والحلويات والكافتيريات المرخصه بنطاق كلاً منها والتي بلغت 2000 منشأه بواقع 1190 بالأحياء و510 بالمراكز والمدن و300 بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد .