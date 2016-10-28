أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية أمن سوهاج: السيول نحرت 400 متر بطريق البحر الأحمر وانجراف 5 سيارات

Google+ Print
مديرية أمن سوهاج: السيول نحرت 400 متر بطريق البحر الأحمر وانجراف 5 سيارات مديرية أمن سوهاج: السيول نحرت 400 متر بطريق البحر الأحمر وانجراف 5 سيارات

>سوهاج محمود مقبول

كشفت مدير أمن سوهاج أن غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة رصدت وجود سيول على طريق قنا البحر الأحمر الجديد الكيلو دائرة مركز أخميم .

 

انتقل على الفور اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير سوهاج، واللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، العميد مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد مدير إدارة المرور ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ورئيس فرع بحث الشرق إلى مكان الواقعة.

 

وتبين من الفحص قيام السيل بنحر 400 متر وتجريف الطريق وقطعه فى الاتجاهين بالكيلو 110 اتجاه قنا سوهاج، نتيجة شدة اندفاع المياه، ما أدى إلى جرف " 5" سيارات أتوبيس رقم 6493 تابع لشركة الصعيد السياحية قيادة محمود عز الدين جاد المولى 40 سنة سائق ويقيم نصر النوبة إدفو أسوان، أتوبيس رقم 912 رأ د رحلات القاهرة قطاع خاص تابع لشركة ماجى ومقرها شبرا القاهرة قيادة محمد ذكى عبد الله سيد 56 سنة سائق ويقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة.
>  

 والسيارة نقل بمقطورة تحمل رقم 151051/7442 نقل المنيـــا قيادة خالد إبراهيم حسن عطا 46 سنة سائق ويقيم بملوى فى المنيا، والسيارة رقم 7562 نقل بنى سويف قيادة عبد السلام فهمى محمد 51 سنة سائق ويقيم ببنى سويف، وسيارة ربع نقل بيضاء اللون مغمورة بالمياه أثناء سيرها من سوهاج تجاه قنـــا.

 

أسفر ذلك عن وفاة الطفلة أريج أحمد مبارك أحمد 3 سنوات، والطفلة أروى أحمد مبارك أحمد البالغة من العمر عاما ونصف، وتقيمان بناحية المعنا قنــا، وجثة مجهولة لإحدى الفتيات فى العقد الثانى من العمر جارى تحديد هويتها، عبد اللاه أحمد عبد اللاه 26سنة عامل ويقيم دشنـا قنــا، وإصابة "20" شخصا من مستقلى الأتوبيسين، تم نقلهم للمستشفى المركزى وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرفوا.

 

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، بسؤال المصابين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية، وبسؤال سحر عبد الفتاح عمر محمود 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية "والدة المتوفيتين" أيدت مضمون ما جاء بالفحص ونفت الشبهة الجنائية، جارى انتشال السيارات وتقدير قيمة التلفيات، تم إخطار هيئة الطرق والكبارى بسوهاج لإعادة هيكلة الطريق لأصله، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، اتخذت كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية بالمكان، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4855 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365