مديرية أمن سوهاج: السيول نحرت 400 متر بطريق البحر الأحمر وانجراف 5 سيارات

كشفت مدير أمن سوهاج أن غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة رصدت وجود سيول على طريق قنا البحر الأحمر الجديد الكيلو دائرة مركز أخميم .

انتقل على الفور اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير سوهاج، واللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، العميد مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد مدير إدارة المرور ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ورئيس فرع بحث الشرق إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص قيام السيل بنحر 400 متر وتجريف الطريق وقطعه فى الاتجاهين بالكيلو 110 اتجاه قنا سوهاج، نتيجة شدة اندفاع المياه، ما أدى إلى جرف " 5" سيارات أتوبيس رقم 6493 تابع لشركة الصعيد السياحية قيادة محمود عز الدين جاد المولى 40 سنة سائق ويقيم نصر النوبة إدفو أسوان، أتوبيس رقم 912 رأ د رحلات القاهرة قطاع خاص تابع لشركة ماجى ومقرها شبرا القاهرة قيادة محمد ذكى عبد الله سيد 56 سنة سائق ويقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

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والسيارة نقل بمقطورة تحمل رقم 151051/7442 نقل المنيـــا قيادة خالد إبراهيم حسن عطا 46 سنة سائق ويقيم بملوى فى المنيا، والسيارة رقم 7562 نقل بنى سويف قيادة عبد السلام فهمى محمد 51 سنة سائق ويقيم ببنى سويف، وسيارة ربع نقل بيضاء اللون مغمورة بالمياه أثناء سيرها من سوهاج تجاه قنـــا.

أسفر ذلك عن وفاة الطفلة أريج أحمد مبارك أحمد 3 سنوات، والطفلة أروى أحمد مبارك أحمد البالغة من العمر عاما ونصف، وتقيمان بناحية المعنا قنــا، وجثة مجهولة لإحدى الفتيات فى العقد الثانى من العمر جارى تحديد هويتها، عبد اللاه أحمد عبد اللاه 26سنة عامل ويقيم دشنـا قنــا، وإصابة "20" شخصا من مستقلى الأتوبيسين، تم نقلهم للمستشفى المركزى وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرفوا.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، بسؤال المصابين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية، وبسؤال سحر عبد الفتاح عمر محمود 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية "والدة المتوفيتين" أيدت مضمون ما جاء بالفحص ونفت الشبهة الجنائية، جارى انتشال السيارات وتقدير قيمة التلفيات، تم إخطار هيئة الطرق والكبارى بسوهاج لإعادة هيكلة الطريق لأصله، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، اتخذت كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية بالمكان، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4855 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .