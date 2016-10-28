بالصور.. "الإذاعة والمعاشات والـ 128 .. أكثر الأماكن تضررا من السيول بغارب

أظهرت عملية الحصر المبدئية التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية، للخسائر التى تسببت فيها السيول بمدينة غارب، صباح اليوم، أن أكثر المناطق تضررا مناطق " الإذاعة والمعاشات وال 128 والكمين.

وكانت مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، شهدت اقتحام مياه السيول التى لم تشهدها المحافظة من قبل حسبما أكد محافظ البحر الأحمر، وتسببت فى عدة خسائر فادحة من بينها مصرع 7 أشخاص وإصابة 26 اخرين.

كما جرفت المياه السيارات من أمام المنازل لمناطق منخفضة، وكذلك أغرقت المياه المحال التجارية المختلفة بمدينة غارب.

ونقلت القوات المسلحة وشركات البترول الواقعة بمنطقة الموقف بعدد كبير من سيارات الشفط لانقاذ الموقف.