رئيس الفلبين: الرب تحدث معي وحذرني من التلفظ بشتائم

قطع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عهداً على نفسه بألا يتلفظ بسوء، قائلاً إن الرب تحدث إليه في رحلة عودته من اليابان، أمس الخميس، وأنذره بسقوط الطائرة إن هو استمر في استخدام مفردات فاحشة.

ومن المعروف عن دوتيرتي أنه لا يتورع عن التلفظ بشتائم فاحشة منها ما طال البابا فرنسيس ومنها ما اختص به الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وقال إنه خلال الرحلة سمع صوتاً أدرك أنه صوت الإله يأمره بأن يهذب من أفعاله.

وقال في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة دافاو “كنت أنظر إلى السماوات أثناء قدومي إلى هنا… الجميع كانوا نائمين.. يغطون في النوم.. لكن صوتاً قال‭‭:‬‬ أتعلم.. إن لم ترتدع عن إطلاق النعوت والأوصاف فسأوقع هذه الطائرة الآن.

“قلت: من هذا؟ بالطبع كان الرب.

“ومن ثم.. فإنني أعد الرب… بألا أتفوه بما هو دارج أو بذيء أو أي شيء من هذا القبيل”.

كان دوتيرتي قبل توليه رئاسة الجمهورية رئيس بلدية سليط اللسان. ولم يمتثل للنصح بأن ينتقي ألفاظه حفاظاً على صورته الرئاسية وأطلق للسانه العنان بلا رادع حين بدأت تصله انتقادات من الخارج على حربه على المخدرات والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى.

فقد أطلق على أوباما “ابن العاهرة” واستخدم نفس الكلمات أثناء انتقاده البابا.

وقال لأوباما “فلتذهب إلى الجحيم” ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه “شيطان” كما استخدم ألفاظاً نابية مرتين مع الاتحاد الأوروبي رافعاً إصبعه الوسطى.

وفي طوكيو تلفظ دوتيرتي بنفس الكلمات وهو يتحدث بغضب عن الانتقادات الأجنبية لحربه على المخدرات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها دوتيرتي عن صلته بالرب الذي قال إنه هو الذي جعله رئيساً.