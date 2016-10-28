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السيسى: نشكر شباب مصر لبذلهم الجهد لأجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة

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السيسى: نشكر شباب مصر لبذلهم الجهد لأجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة السيسى: نشكر شباب مصر لبذلهم الجهد لأجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة

>كتب محمد الجالى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر إلى شباب الذين شاركوا وناقشوا ونظموا وبذلوا الجهد من أجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة، بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

 

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": بناتى وأبنائى .. شباب مصر العظيم (..لقد كانت سعادتى بكم عظيمة ، وثقتى فى قدراتكم مطلقة ، وعلى مدار فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب أعدنا اكتشاف شبابنا الواعد .. ثروتنا القومية الحقيقية".

وأضاف الرئيس: "أتوجه بكل الشكر والتقدير لشباب مصر العظيم الذين شاركوا وناقشوا ونظموا وبذلوا الجهد من أجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة" .

 

 


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