موجز أخبار مصر للساعة1.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 بغرق أتوبيسين بسيول قنا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة الصحة عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين فى حادث انجراف أتوبيسين وعدة سيارات عن الطريق الصحراوى الشرقى باتجاه قنا نتيجة السيول الغزيرة التى تشهدها المحافظة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 24 أخرين في حادث انجراف اتوبيسين وعدة سيارات عن الطريق الصحراوي الشرقي باتجاة قنا بمحافظة سوهاج نتيجة السيول الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

قالت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يتابع مع المحافظين والوزراء المعنيين حادث انجراف اتوبيسين وعدة سيارات عن الطريق الصحراوى الشرقى باتجاة قنا بمحافظة سوهاج نتيجة السيول الغزيرة مما نتج عنه حالات وفاة وإصابات، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة للمصابين .

زعم الحاخام الإسرائيلى " نير بن ارتسى" المعروف بعداوته لمصر وللمصريين فى عظته الأسبوعية اليوم الجمعة، أن المصريين يقومون حاليا بشق العديد من الأنفاق اسفل قناة السويس والهدف منها هو الهجوم على إسرائيل .

وقال الحاخام الإسرائيلى أنه يدعو الرب إذا ما فعل المصريين ذلك، وهو الهجوم على إسرائيل بأن يعم الغرق أنحاء مصر، زاعما إن الرب سيأمر السد العالى فى أسوان بالانهيار، وسيؤدى ذلك إلى غرق مصر بأكملها.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية حملاتها على المتهربين من سداد الضرائب، وضبطت 23 حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، و10 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أن المحافظة بدأت في توزيع 100 طن سكر علي المقاهي ومحلات الفطائر والحلويات والكافتيريات بسعر 6 جنيهات للكيلو وذلك بواقع جوال يزن 50 كجم لكل منشأة، مشيراً إلى أن التوزيع يتم على المنشآت المرخصة فقط.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، أعلن تقدم مؤشر استخراج تراخيص البناء فى مصر 64 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، لتحتل مصر المركز (64) من بين 190 دولة بعد ان كانت (113) من بين 179 دولة مما ساهم، وعدة مؤشرات أخري، في تحسين ترتيب مصر في المؤشر العام لمناخ الأعمال.

ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن السيول التى ضربت مدينة إيلات أدت إلى قيام هيئة المطارات والموانىء لإغلاق معبر طابا الحدودى مع مصر، وكذلك مطار إيلات لسوء الأحوال الجوية .

حقق الفيلم الدعائى للحملة الترويجية لمصر بالخارج تحت عنوان "هى دى مصر"، أعلى نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث بلغ عدد المشاهدين 3.6 مليون مشاهد خلال 19 ساعة من بثه أمس على الموقع.