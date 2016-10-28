طائرة هليكوبتر تمشط طريق "قنا - سوهاج" للبحث عن ناجين من السيول

بدأت طائرة هليكوبتر، منذ قليل، فى عمليات تمشيط للبحث عن ناجين بطريق "قنا - سوهاج" الصحراوى جراء السيول التى شهدها الطريق وتسبب فى وقوع ضحايا ومصابين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

كان الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الإسعاف، أكد أن مياه السيول تسببت فى انجراف أتوبيسين وسيارة نقل بمقطورة وثلاث سيارات نصف نقل وثلاث سيارات ملاكى بالكيلو 90 ما بين سوهاج وقنا، وخلال محاولات سيارات الإسعاف إنقاذ العالقين تسببت المياه فى حصار سيارات الإسعاف وقطع الطريق الصحراوى مرتين، ما تسبب فى تفرق السيارات.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر بالحماية المدنية، صعوبة الدخول إلى منطقة غرق الأتوبيسين والسيارات الأخرى الغارقة، مشيرا إلى أنه من المحتمل وجود مواطنين على قيد الحياة عالقين.