ارتفاع ضحايا السيول في المحافظات إلى 21 قتيلاً و43 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم الجمعة، عن وفاة ١٢ شخصًا وإصابة ٤٣ آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول فى عدة محافظات.

وشهدت مدينه رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وفاة 4 أشخاص، وأصيب 19 آخرين، و تم نقل المتوفيين، والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وفي مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء نتيجه البرق، حيث تم نقلهما إلى مشرحه فايد المركزى.

وفي طريق القاهرة سوهاج، الطريق الصحراوي الشرقي، الكيلو 110 ، إتجاة قنا، أدت السيول الغزيرة إلي قطع الطريق وإنجراف أتوبيسين وعدة سيارات، مما تسبب في وفاة 6 أشخاص، وإصابة 24 آخرين، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج العام، قنا العام، أخميم المركزى.

ومن ناحية أخرى كان قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، قد أرسل منشورًا، إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بشأن الإجراءات الصحية الوقائية الواجب إتخاذها عند حدوث سيول في بعض المناطق.

تضمن المنشور الإجراءات الخاصة بالأماكن التي تصاب بالسيول وأن يراعى فيها سرعة التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة صحية ، ورش المياه الراكدة الناتجة عن السيول بالمبيدات الحشرية المناسبة للتخلص من الحشرات والروائح الكريهة.

كما تضمن المنشور، الإجراءات العلاجية والوقائية الخاصة بالمعسكرات التى فى حال حدوث سيول يتم إعدادها لإستقبال الأهالى المتضررة منازلهم من السيول، وفيما يتعلق بالإجراءات العلاجية فقد شدد المنشور على مراعاة إنشاء مركز طبى داخل المعسكر به طبيب ممارس وممرض (حسب الحاجة) ومزود بالمستلزمات الطبية والأدوية المناسبة للأمراض المنتشرة فى المنطقة المذكورة ، مع تسجيل جميع الحالات التى يتم معالجتها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات.

وتم تخصيص سيارة اسعاف مجهزة لكل مركز طبى لسرعة تحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى مناسب والمستشفى يجب أن يكون بها 25% من الأسرة خالية لاستيعاب أى من الحالات الطارئة .

أما الإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية بالمعسكر ، فتتمثل في تزويد كل معسكر بمراقب صحى على الأقل ،إنشاء سجل خاص برواد المعسكر المذكور على أن يسجل به جميع البيانات الخاصة برواد المعسكر مثل الاسم ، السن، الاقامة ،العمل ، بالإضافة إلى تطعيم النزلاء ضد الالتهاب السحائى الوبائى ،العمل على استكمال تطعيم الأطفال المستهدفين بالتطعيم داخل المعسكر ان لم يستكمل جرعات التطعيم من قبل .