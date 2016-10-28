العاهل الأردنى يجتمع مع رئيس وزراء اليابان

أجرى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والعاهل الاردنى الملك عبد الله محادثات فى اليابان أمس الخميس (27 أكتوبر تشرين الأول) حيث اتفقا على أن تقدم اليابان نحو 30 مليار ين (285 مليون دولار) فى شكل مساعدات للتنمية إلى الأردن.

وقال آبى خلال بيان صحفى مشترك بعد محادثاته مع الملك عبد الله "استقبل الأردن الكثير من اللاجئين السوريين وبذل الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف وهو عامل استقرار فى الشرق الأوسط. ستستمر اليابان فى دعم الأردن. وفى إطار الدعم التنموى سوف نقدم نحو 30 مليار ين. نقر مرة أخرى بجهودنا للعمل معا فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة."

وقال العاهل الأردنى "لأن يكون الأردن واحة للتمدن فى المنطقة المضطربة وتحيطها الصراعات.. يحتاج الأردن إلى كل الدعم الذى يمكن الحصول عليه ونحن فى غاية الامتنان مرة أخرى للحصول على دعم اليابان."