أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسي للمشاركين في مؤتمر الشباب: «سعادتى بكم عظيمة وثقتي فى قدراتكم مطلقة»

Google+ Print
السيسي والمشاركين في مؤتمر الشباب (أرشيفية)

والمشاركين في مؤتمر الشباب (أرشيفية)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر إلى شباب الذين شاركوا في المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي عقد في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، مؤكداً على سعادته بهم وثقته في قدرتهم.

وقال “السيسي”، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “بناتى وأبنائى .. شباب مصر العظيم، لقد كانت سعادتى بكم عظيمة، وثقتى فى قدراتكم مطلقة، وعلى مدار فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب أعدنا اكتشاف شبابنا الواعد .. ثروتنا القومية الحقيقية.. أتوجه بكل الشكر والتقدير لشباب مصر العظيم الذين شاركوا وناقشوا ونظموا وبذلوا الجهد من أجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة .. عبد الفتاح السيسي”.

96

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب