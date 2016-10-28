السيسي للمشاركين في مؤتمر الشباب: «سعادتى بكم عظيمة وثقتي فى قدراتكم مطلقة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر إلى شباب مصر الذين شاركوا في المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي عقد في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، مؤكداً على سعادته بهم وثقته في قدرتهم.

وقال “السيسي”، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “بناتى وأبنائى .. شباب مصر العظيم، لقد كانت سعادتى بكم عظيمة، وثقتى فى قدراتكم مطلقة، وعلى مدار فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب أعدنا اكتشاف شبابنا الواعد .. ثروتنا القومية الحقيقية.. أتوجه بكل الشكر والتقدير لشباب مصر العظيم الذين شاركوا وناقشوا ونظموا وبذلوا الجهد من أجل صياغة هذه الحالة المصرية الفريدة .. عبد الفتاح السيسي”.