طقس غير مستقر على معظم سواحل دمياط مع انتظام العمل بالميناء

تتعرض سواحل مدن محافظة دمياط لأجواء غير مستقرة اليوم الجمعة حيث تشهد معظم المدن الساحلية وجود سحب كثيفة ومنخفضة مصحوبة بغيوم مع ارتفاع سرعة الرياح فى معظم المدن وخاصة مدينة رأس البر وعزبة البرج وسواحل مدينة دمياط الجديدة ،كما تعرضت معظم المدن إلى ظهور برق على مدار ليلة أمس الخميس.

وقال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط لـ"اليوم السابع" أن الميناء يشهد حالة من الاستقرار وانتظام بحركة الشحن والتفريغ.

من ناحية اخرى شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط على رؤساء المراكز والمدن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الموسم الشتوى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة اعمال تطهير وتسليك بالوعات صرف الامطار والصرف الصحى