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محافظ القاهرة: رفع كافة السيارات المتهالكة والمهملة من شوارع العاصمة

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محافظ القاهرة: رفع كافة السيارات المتهالكة والمهملة من شوارع العاصمة محافظ القاهرة: رفع كافة السيارات المتهالكة والمهملة من شوارع العاصمة

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة (أرشيفية)

شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، علي رؤساء الأحياء، خلال اجتماعه الدوري بهم، بضرورة قيام كل حي برفع كافة السيارات المتهالكة والمهملة من شوارع العاصمة والتحفظ عليها في حالة عدم وجود لوحات عليها وعدم تسليمها لأصحابها إلا بعد تقديم أوراق الملكية، وتعهد بعدم تركها بالشوارع مرة أخري وسداد الغرامة المقررة قانونا.

وأكد عبد الحميد، خلال بيان صادر عنه اليوم الجمةع، أنه في حالة عدم تقدم أحد لاستلامها يتم عرضها للبيع بمزاد كخردة بمعرفة إدارة الخدمات الحكومية، وفي حالة وجود لوحات معدنية عليها يتم تسليمها للمرور واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون المرور.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم بالشارع والتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجة المواطنين والعمل علي حلها سريعا في أي مجال من المجالات وإبلاغ النواب والمحافظ في حالة عدم القدرة علي حل المشكلة ومراجعة الأسواق والمجمعات والتأكد من توافر السلع والتصدي لأي محاولات لتخزين السلع وبيعها بالسوق السوداء.

وأشار إلى أهمية التواصل بين رئيس الحي والأجهزة الأمنية المختلفة بداية من مأمور القسم وضابط شرطة المرافق بالحي ومباحث للتصدي لأي مخالفات والقضاء عليها في المهد سواء مخالفات بنائية أو إشغالات أو تعدي علي أراضي الدولة أو تجميع مواد تموينية بغرض الإتجار بالسوق السوداء والتربح.

وشدد المحافظ علي ضرورة التعامل مع قرارات الإزالة الصادرة من المحافظة بكل جدية وحزم وخاصة للعقارات الخطرة والمهددة للحياة يليها العقارات المقامة علي أراضي أملاك الدولة مع أهمية التصدي للمخالفات والتعديات في بداية ظهورها وعدم تمكين المخالف من استكمال مخالفته والاستفادة منها.

وطالب المحافظ بضرورة إعادة الشئ لأصله للشوارع عقب انتهاء المشروعات القائمة لشركات المرافق (المياه – الغاز – الصرف الصحي – الكهرباء – تليفونات – وخلافه ) سواء بمعرفة الحي في حالة حصوله علي نالف الرصف من الجهات القائمة بالمشروع أو إلزام الشركة بإعادة الشئ لأصله فور انتهاء مشروعها. كما أكد علي سرعة ترميم الحفر وإصلاح المطبات بالشوارع الرئيسية، والتي تسبب إعاقة مرورية وخاصة مع هطول الأمطار ومتابعة كل رئيس حي لفرق العمل المكلفة بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار كل في نطاقه والتأكد من عملها بكفاءة .

وأكد المحافظ الالتزام بتوفير عقود الصيانة لأي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة سواء إنشاء جديد أو تطوير بمعرفة شركات متخصصة، وذلك حفاظا علي العمل العام والمشروع وعدم تدهوره مستقبلا.

شهد اللقاء نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والعميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء.

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