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وزير الأوقاف يدعو خريجي البرنامج الرئاسي للقائه الثلاثاء المقبل

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وزير الأوقاف يدعو خريجي البرنامج الرئاسي للقائه الثلاثاء المقبل وزير الأوقاف يدعو خريجي البرنامج الرئاسي للقائه الثلاثاء المقبل

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خريجي البرنامج الرئاسي من شباب الأوقاف للقاء يوم الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع معهم لإعطائهم فرصة المشاركة الإيجابية في أعمال الوزارة والاستفادة بما اكتسبوه من تجارب وخبرات، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي اختتم أعماله امس بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما كشف وزير الأوقاف – في تصريح اليوم – أنه سيبدأ بعقد لقاءات مكثفة مع الأئمة المتميزين وشباب وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للدفع بستين شابا على الأقل من شباب الوزارة والهيئة للعمل الإداري والقيادي ومعاونة قيادات الوزارة في مهامهم القيادية.

وأشاد وزير الأوقاف بتوصيات المؤتمر الأول لشباب البرنامج الرئاسي، والذي نجح نجاحا مبهرا في التواصل مع شباب ومنحهم الفرصة لتولى المناصب القيادية وفتح قنوات مباشرة بينهم وبين كل الوزراء والمسئولين، وحث الشباب المشارك في اللقاء معه الثلاثاء على التواصل مع الوزارة حتى يوم الاثنين المقبل لتنسيق اللقاء.

أ ش أ

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