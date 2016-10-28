وليد المعلم: روسيا وإيران ستزيدان الدعم الاقتصادى لسوريا

أعلن وليد المعلم، وزير خارجية النظام السورى، تأكيد روسيا وإيران على زيادة الدعم الاقتصادى لسوريا، لافتا إلى أنه لمس استعدادا من موسكو وطهران لزيادة الدعم الاقتصادى ليصل إلى مستوى الدعم السياسى والعسكرى.

وأكد "المعلم" فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى والإيرانى، أن التحالف الدولى لا يريد القضاء على تنظيم داعش الإرهابى بل يريد نقله من العراق إلى سوريا، موضحا أن التحالف استهدف البنية التحتية للاقتصاد السورى ودمّر جسورا مهمة على نهر الفرات.

وأضاف "المعلم" أن حملات المتآمرين على سوريا لن تثنيهم عن العمل لتحرير حلب، قائلا "هوية من منع المدنيين من الخروج من شرقى حلب واضحة، ولصبرنا حدود حيال من يتآمرون على سوريا"، مبديا قناعة النظام السورى بصدق التوجه الروسى والإيرانى فى مساعدتهم على دحر الإرهاب.