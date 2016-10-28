حاخام يهودى يهذى: الرب سيدمر السد العالى حال هجوم مصر على تل أبيب

زعم الحاخام الإسرائيلى " نير بن ارتسى" المعروف بعداوته لمصر وللمصريين فى عظته الأسبوعية اليوم الجمعة، أن المصريين يقومون حاليا بشق العديد من الأنفاق اسفل قناة السويس والهدف منها هو الهجوم على إسرائيل .

وقال الحاخام الإسرائيلى أنه يدعو الرب إذا ما فعل المصريين ذلك، وهو الهجوم على إسرائيل بأن يعم الغرق أنحاء مصر، زاعما إن الرب سيأمر السد العالى فى أسوان بالانهيار، وسيؤدى ذلك إلى غرق مصر بأكملها.

وحول الرئيس الأمريكى القادم ، أكد" بن ارتسى" ان الله قد اختار بالفعل الرئيس الأمريكى القادم ليكون خادما للشعب اليهودى سواء فى إسرائيل أو فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وبشأن تركيا، قال "بن ارتسى" إن الإرهاب يعم أرجائها حاليا، ولن تنعم تركيا بالأمان إلا بصداقة إسرائيل .