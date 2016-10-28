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حاخام يهودى يهذى: الرب سيدمر السد العالى حال هجوم مصر على تل أبيب

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حاخام يهودى يهذى: الرب سيدمر السد العالى حال هجوم مصر على تل أبيب حاخام يهودى يهذى: الرب سيدمر السد العالى حال هجوم مصر على تل أبيب

>كتب: هاشم الفخرانى

زعم الحاخام الإسرائيلى " نير بن ارتسى" المعروف بعداوته لمصر وللمصريين فى عظته الأسبوعية اليوم الجمعة، أن المصريين يقومون حاليا بشق العديد من الأنفاق اسفل قناة السويس والهدف منها هو الهجوم على إسرائيل .

وقال الحاخام الإسرائيلى أنه يدعو الرب إذا ما فعل المصريين ذلك، وهو الهجوم على إسرائيل بأن يعم الغرق أنحاء ، زاعما إن الرب سيأمر السد العالى فى أسوان بالانهيار، وسيؤدى ذلك إلى غرق مصر بأكملها.

وحول الرئيس الأمريكى القادم ، أكد" بن ارتسى" ان الله قد اختار بالفعل الرئيس الأمريكى القادم ليكون خادما للشعب اليهودى سواء فى إسرائيل أو فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وبشأن تركيا، قال "بن ارتسى" إن الإرهاب يعم أرجائها حاليا، ولن تنعم تركيا بالأمان إلا بصداقة إسرائيل .

 

 


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