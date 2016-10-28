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صور.. «النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

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«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتشغيل 16 مجموعة عمل لاستعادة كفاءة الطرق في مناطق البحر الأحمر والصعيد في قنا، وسوهاج، و الفرافرة، والوادي الجديد، وطريق السويس الزعفرانة الغردقة، وجنوب سيناء، وطابا نويبع، وتقاطعه مع وادي وتير، وشرم الشيخ.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور جلال سعيد وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري بالدفع بمجموعات صيانة متخصصة لنجدة وصيانة الطرق في المناطق التابعة للهيئة والتي تعرضت للأمطار والسيول.

وقال اللواء ترك إن مجموعات العمل موزعة على هذه الطرق ، مشيراً ان وزير النقل على تواصل مستمر معه لمتابعة التعامل مع السيول.

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

«النقل» تدفع بـ16 فرقة عمل وصيانة على الطرق التي تعرضت للسيول والأمطار

 

 

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