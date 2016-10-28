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مجلس التعاون الخليجي تدين استهداف الميليشيات الحوثية مكة المكرمة

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مجلس التعاون الخليجي تدين استهداف الميليشيات الحوثية مكة المكرمة مجلس التعاون الخليجي تدين استهداف الميليشيات الحوثية مكة المكرمة

مجلس التعاون الخليجي (أرشيفية)

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ادانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين لمحاولة جماعة الحوثي – صالح استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وقال الزياني – في بيان اليوم – ان دول مجلس التعاون تعتبر هذا الاعتداء الغاشم الذي ضرب بعرض الحائط حرمة هذا البلد مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف مسلم حول العالم استفزازا لمشاعر المسلمين واستخفافا بالمقدسات الاسلامية وحرمتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد ان هذا الاعتداء يعد دليلا بارزا على امعان جماعة الحوثي – صالح في تجاوزاتها و رفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة والجهود الحثيثة للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية.

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