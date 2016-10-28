أبو الغيط يندد بقصف المدرسة بمدينة إدلب السورية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأقسى العبارات القصف الذي تعرضت له إحدى المدارس في مدينة إدلب السورية.

وقال الأمين العام إن قتل أكثر من عشرين طفلاً يُعد جريمة حرب، وإنها جريمةٌ تُذكر الجميع بالمدى المؤسِف والمُخيف الذي انحدر إليه الوضع في سوريا والذي وصل إلى قتل الأطفال والمدرسين في قاعات الدرس، مُضيفاً إنه يتعين مُحاسبة المسئولين عن هذا الفعل المُشين.

واستنكر ابوالغيط، بحسب الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، حالة الشلل على الصعيد الدولي إزاء الأزمة السورية بما يؤدي إلى استطالتها وتفاقم كلفتها الإنسانية التي يدفع النصيب الأكبر منها المدنيون الأبرياء.

وعبر عن القلق خصوصا من احتمال تراجع الاهتمام بمأساة السوريين في ظل استئثار معركة الموصل بالاهتمام الإقليمي والدولي، مُشيراً إلى أن استمرار حصار حلب وتعرض سكانها للقصف المتوالي من شأنه تفجير أزمة إنسانية في المدينة، وأنه لابد من استئناف مسار المُحادثات الدبلوماسية من أجل استعادة ترتيبات الهدنة في أسرع وقت، بصورة تحفظ حياة السُكان وكرامتهم في شطري المدينة المُنقسمة.

أ ش أ