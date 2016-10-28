محمد بن راشد: علم دولتنا رمز عزتنا وراية مجدنا

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جميع مؤسسات ووزارات ومدارس الدولة والجهات الحكومية إلى الاحتفال يوم الثالث من نوفمبر المقبل بيوم العلم، وذلك بتوحيد رفعه في الحادية عشرة صباحا في وقت واحد، فعلم دولتنا رمز عزتنا وراية مجدنا.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حساب سموه الرسمي في تويتر "الإخوة والأخوات نحتفل معكم في ٣ نوفمبر القادم بيوم العلم، علم دولتنا ورمز عزتنا وراية مجدنا .. علم الامارات، علم اتحادنا ووحدتنا وتضحياتنا".

وأضاف "ندعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا ومدارسنا وجهاتنا الحكومية لتوحيد رفعه الخميس القادم ١١ صباحا في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا".

وشدد سموه في تغريدة ثالثة "نريد أن نراه على بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا.. نريده في السماء.. عاليا كطموحاتنا عزيزا كنفوسنا خفاقا على جميع أركان وطننا".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن "علم دولة الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشا ملونا بل هو قلب ينبض في صدرونا مستعدين للتضحية في سبيله بدمائنا وأرواحنا وأبنائنا .. ارفعوه عاليا".