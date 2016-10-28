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بالصور .. إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودى مع مصر لسوء الأحوال الجوية

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بالصور .. إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودى مع مصر لسوء الأحوال الجوية بالصور .. إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودى مع مصر لسوء الأحوال الجوية

>كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن السيول التى ضربت مدينة إيلات أدت إلى قيام  هيئة المطارات والموانىء لإغلاق  معبر طابا الحدودى مع ، وكذلك مطار إيلات لسوء الأحوال الجوية .

 

وأضافت الصحيفة أن الأمطار والسيول أدت إلى غلق الطرق الرئيسية فى المدينة من بينها الطرق المؤدية إلى الفنادق وإلى القاعدة البحرية الإسرائيلية فى البحر الأحمر،وكذلك رياض الأطفال.

 

وأكدت الصحيفة أنه تم الغاء العديد من الرحالات حتى منها الداخلية لصعوبة هبوط الطائرات على مدرد الطائرات فى إيلات ،موضحة أن هناك العديد من الرحالات التجارية الداخلية تم إرجاءها .

وأوضحت الصحيفة أنه طبقا للأحصائيات الرسمية فإن سمك الأمطار التى هطلت بلغت 29 مليمتر وذلك خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.


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