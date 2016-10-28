"الداخلية" تحبط تهريب شحنة مخدرات تحتوى على 375 كيلو بانجو

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 375 كيلو جراما من مخدر البانجو، وضبطت القائمين على عملية التهريب.

وردت معلومات للواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، مفادها قيام "يوسف. م"، صاحب مكتب استيراد وتصدير، وسبق اتهامه فى 8 قضايا سرقة، والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"أحمد. ى" سائق، بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو بمخازن سرية بجانبى صندوق السيارة النقل رقم (ط أ 5734 مصر).

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة فى كمين أعد لضبطهما بالقنطرة شرق، وعثر بحوزتهما على 164 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 375 كيلو جراما، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.