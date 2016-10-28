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بالصور.. مياه السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلته شرق سوهاج

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بالصور.. مياه السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلته شرق سوهاج بالصور.. مياه السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلته شرق سوهاج

>سوهاج محمود مقبول

واصلت مياه السيول اجتياحها قرية الحاجر بساقلته شرق محافظة سوهاج، وأغرقت كافة المنازل بالقرية تزامنا مع هطول الأمطار بغزارة بالمنطقة.

 

ورصد اليوم السابع، غرق المنازل والمنشآت بالقرية، فيما لم تتواجد أى معدات لشفط المياه من القرية.

 

وكانت قوات الإنقاذ والعاملين بمرفق إسعاف سوهاج تمكنت من انتشال 6 جثامين لأشخاص لقوا حتفهم فى أحداث السيول بالكيلو 110 طريق سوهاج – البحر الأحمر، بينما تم نقل 20 شخصًا مصابًا على قيد الحياة إلى مستشفيات المحافظة المختلفة لتلقى العلاج.

 

وقد وقع حادث انقلاب أتوبيسين، وسيارة تريلا، وسيارة نصف نقل، فجر اليوم الجمعة، بطريق قنا - سوهاج، وعلى الفور انتقل مديرا أمن قنا وسوهاج، ومحافظ سوهاج، إلى موقع الحادث، إضافة إلى الإنقاذ النهرى، وسيارات الإسعاف، لانتشال الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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