«الري»: غرفة عمليات مركزية إلكترونية للتعامل مع السيول والأمطار

قررت وزارة الموارد المائية والري تشكيل غرفة عمليات مركزية إلكترونية تضم كافة جهات الدولة المعنية للتعامل الفوري والعاجل مع السيول التي شهدها عدد من محافظات مصر، من خلال الدفع بكل الموارد المتاحة (بشرية، مادية، معدات) في إطار الاستعدادات والتدابير التي تجريها الوزارة للتعامل مع أي مستجدات خاصة بالأمطار والسيول.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في بيان رسمي أصدرته الوزارة، الجمعة، إن التنسيق مع الجهات المعنية بغرفة العمليات أسفر عن حزمة من المحاور، مشيرًا إلى أن «عددا من محافظات مصر، خاصة جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة سقوط بعض الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة».

وأضاف الوزير أن الجهات المعنية من الوزارة وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات تعاملت مع الموقف من خلال متابعة كافة الإجراءات لمواجهة الأمطار، مؤكدًا عدم وجود خسائر في المنشآت والأرواح حتى الآن.

وأوضح أن محافظة السويس شهدت، صباح الجمعة، هطول أمطار متوسطة في داخل المدينة وأمطار شديدة ببعض المناطق الأخرى، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بعض محطات رفع المياه في الوقت الذي قامت فيه الجهات المعنية بإعادة الكهرباء سريعًا إلى المحطات.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أن التنسيق في البيانات أكد أن مدينتى الغردقة ومرسى علم شهدتا هطول أمطار غزيرة في الوقت الذي تم فيه إغلاق كافة الطرق المعرضة للسيول بالبحر الأحمر احترازيًا.

أما محافظة قنا فقد شهدت، صباح اليوم، سقوط أمطار شديدة، وقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات من قبل الإدارة المركزية للري بقنا تحسبًا لحدوث سيول، حيث تم تخفيض منسوب ترعة الكلايبة وإيقاف المحطات، كما تم المرور على مخرات السيول للاطمئنان على استعدادها التام لاستقبال الأمطار، وإغلاق طريق (سفاجا- قنا).

وأشار الوزير إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت سقوط أمطار غزيرة صباحًا، ومن المتوقع حدوث سيل بمنطقة خليج العقبة، وقد تم إغلاق طريقي (شرم الشيخ- الطور) و(شرم الشيخ- دهب)، وجار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار، بينما شهدت أودية زغرة وفيران حدوث سيول متوسطة، وهناك أمطار خفيفة على بعض قرى محافظتي المنيا والأقصر، فيما وصف بيان الوزارة حالة الطقس بـ«الجيدة والمستقرة» بمحافظات الوجه البحري والقاهرة.